Сотрудники ККИ провели рейд и разъяснительные беседы с индивидуальными предпринимателями

Такие рейды будут проводить регулярно.

Сегодня, 20 апреля, сотрудники комитета по контрою за имуществом Петербурга (ККИ) провели первый "рейд" по предотвращению нарушений режима повышенной готовности в городе. Подробности рассказала пресс-служба ведомства.

Представителям Смольного предстояло разъяснить жителям, что на данный момент от каждого гражданина зависит благополучие города, а также предупредить о возможной административной ответственности за несоблюдение мер.

По итогам рейдовых мероприятий было выявлены нарушения в 8 районах города и составлены 9 протоколов об административных правонарушениях.

Так, например, на Торжковской улице продолжило работать кафе с шавермой, а на улице Симонова — парикмахерская.





Один из предпринимателей решил ввести горожан в заблуждение и выложил на витрине медицинскую маску. Таким образом, якобы, магазин продавал товары первой необходимости. На самом деле это был магазин кожгалантереи на Загородном проспекте.

Также 7 протоколов было составлено в отношении уличных торговцев. Они нарушили статью "Продажа товаров в неустановленных местах".



В ККИ предупредили о том, что такие мероприятия будут проводиться регулярно, пока в городе будет сохраняться сложная эпидемиологическая ситуация.

Ранее сотрудники Смольного убрали 15 незаконно занятых торговых точек с овощами и рыбой.

Фото: пресс-служба ККИ