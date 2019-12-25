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Сотрудники ККИ провели рейд и разъяснительные беседы с индивидуальными предпринимателями
Сегодня, 21:45
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nadezhda_sib

Сотрудники ККИ провели рейд и разъяснительные беседы с индивидуальными предпринимателями

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Такие рейды будут проводить регулярно.

Сегодня, 20 апреля, сотрудники комитета по контрою за имуществом Петербурга (ККИ) провели первый "рейд" по предотвращению нарушений режима повышенной готовности в городе. Подробности рассказала пресс-служба ведомства.

Представителям Смольного предстояло разъяснить жителям, что на данный момент от каждого гражданина зависит благополучие города, а также предупредить о возможной административной ответственности за несоблюдение мер. 

По итогам рейдовых мероприятий было выявлены нарушения в 8 районах города и составлены 9 протоколов об административных правонарушениях. 

Так, например, на Торжковской улице продолжило работать кафе с шавермой, а на улице Симонова — парикмахерская. 



Один из предпринимателей решил ввести горожан в заблуждение и выложил на витрине медицинскую маску. Таким образом, якобы, магазин продавал товары первой необходимости. На самом деле это был магазин кожгалантереи на Загородном проспекте. 

Также 7 протоколов было составлено в отношении уличных торговцев. Они нарушили статью "Продажа товаров в неустановленных местах". 

В ККИ предупредили о том, что такие мероприятия будут проводиться регулярно, пока в городе будет сохраняться сложная эпидемиологическая ситуация. 

Ранее сотрудники Смольного убрали 15 незаконно занятых торговых точек с овощами и рыбой. 

Фото: пресс-служба ККИ

Теги: кки, рейд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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