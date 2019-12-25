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Сотрудники Смольного убрали 15 незаконно занятых торговых точек с овощами и рыбой
Сегодня, 20:42
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Сотрудники Смольного убрали 15 незаконно занятых торговых точек с овощами и рыбой

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Комитет по контролю за имуществом Петербурга возобновил рейды по местам с незаконной торговлей. Подробности рассказала пресс-служба Смольного 16-го апреля.

Как сообщили в пресс-службе, с наступлением весны петербуржцы чаще стали жаловаться на несанкционированные точки уличной торговли. В основном там продается овощи, фрукты и рыба. 

Сотрудники ККИ освободили 15 земельных участков от незаконно размещенных объектов в Центральном, Невском, Калининском, Московском, Приморском, Фрунзенском и Кировском районах. 

Кроме того, продавцы были без средств индивидуальной защиты и вблизи метро, где может сохраняться вероятность скопления людей. Такие действия не способствуют борьбе с распространением коронавирусной инфекции. 

По итогу проверки было изъято 12 столов, два автоприцепа и автолавка. В отношении нарушителей составили 9 протоколов по статье "Продажа товаров в неустановленных местах". 

Фото: пресс-служба ККИ 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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