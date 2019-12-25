Губернатор ответит на вопросы горожан о развитии города во время эфира, который начнется в 14:00.

В четверг, 19 ноября, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов проведет традиционную прямую линию. Начало трансляции запланировано на 14:00.

Во время эфира глава города ответит на поступившие вопросы и обращения жителей, касающиеся развития Петербурга.

Беглов сообщил в своем канале в мессенджере "Макс", что ни одно сообщение не останется без внимания. Посмотреть трансляцию можно будет на его странице во "ВКонтакте", а также на телеканале "Санкт-Петербург".

Ранее на площади Темирканова обследовали участок для выхода со станции "Театральная".

Фото: пресс-служба Смольного