Она заявила о важности усиления дезинфекции общественного транспорта.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала ужесточить противоэпидемические меры на всех видах транспорта. Об этом она сказала в ходе совещания российского президента Владимира Путина с членами правительства.

Голикова подчеркнула, контроль за исполнением предлагаемых мер должен тщательным образом контролироваться.

Необходимо усиление санитарно-эпидемиологических мер на всех видах транспорта: авиационном, железнодорожном, водном, автомобильном. Прошу компании-перевозчики и регионы организовать такую работу и обеспечить соответствующий контроль. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Зампредседателя российского правительства добавила, в общественном транспорте и местах массового пребывания людей должна быть усилена дезинфекция. Кроме того, она призвала региональные власти усилить контроль за соблюдением всех ограничительных мероприятий.

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин призвал не допустить развития событий с ковидом до критической точки.

Фото: правительство РФ

