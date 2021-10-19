Мишустин призвал не допустить критического распространения коронавируса

Глава российского правительства Михаил Мишустин призвал не допустить развития событий с ковидом до критической точки. Такое заявление чиновник сделал во время заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Количество заболевших, как и нагрузка на медицинские учреждения последние недели серьезно растет. Важно направить все усилия, чтобы не допустить развития событий до критической точки и остановить распространение инфекции.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Голикова оценила уровень коллективного иммунитета от COVID-19 в России.
Фото и видео: Правительство России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все