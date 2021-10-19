Мишустин призвал не допустить критического распространения коронавируса

Глава кабмина рассказал о негативной эпидемиологической обстановки в РФ.

Глава российского правительства Михаил Мишустин призвал не допустить развития событий с ковидом до критической точки. Такое заявление чиновник сделал во время заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Количество заболевших, как и нагрузка на медицинские учреждения последние недели серьезно растет. Важно направить все усилия, чтобы не допустить развития событий до критической точки и остановить распространение инфекции. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Голикова оценила уровень коллективного иммунитета от COVID-19 в России.

Фото и видео: Правительство России