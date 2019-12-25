Голикова оценила уровень коллективного иммунитета от COVID-19 в России

Данный показатель - низкий, поэтому не позволят влиять на смертность от ковида.

Российский вице-премьер Татьяна Голикова оценила уровень коллективного иммунитета от COVID-19 по стране. По данным чиновницы, сейчас показатель достиг отметки в 45%. Соответствующее заявление специалист сделала на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции по РФ. Голикова заметила, что президент Владимир Путин в послании к Федеральном собранию озвучил требование достичь необходимого уровня по коллективному иммунитету от ковида к осени текущего года.

Было дано поручение об установлении уровня коллективного иммунитета взрослого населения не менее 80% с учетом переболевших. На сегодня, к сожалению, мы чуть превысили показатель в 45%. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

По словам эксперта, данный уровень коллективного иммунитета к коронавирусу не дает медикам возможности существенно влиять на показатель летальных исходов.

Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 79 регионах.

Фото и видео: Правительство России