Голикова оценила уровень коллективного иммунитета от COVID-19 в России

Российский вице-премьер Татьяна Голикова оценила уровень коллективного иммунитета от COVID-19 по стране. По данным чиновницы, сейчас показатель достиг отметки в 45%. Соответствующее заявление специалист сделала на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции по РФ. Голикова заметила, что президент Владимир Путин в послании к Федеральном собранию озвучил требование достичь необходимого уровня по коллективному иммунитету от ковида к осени текущего года.
Было дано поручение об установлении уровня коллективного иммунитета взрослого населения не менее 80% с учетом переболевших. На сегодня, к сожалению, мы чуть превысили показатель в 45%.
Татьяна Голикова, вице-премьер РФ
По словам эксперта, данный уровень коллективного иммунитета к коронавирусу не дает медикам возможности существенно влиять на показатель летальных исходов.
Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 79 регионах.
Фото и видео: Правительство России
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