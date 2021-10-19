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Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 79 регионах

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Глава Роспотребнадзора рассказала о том, что ковидом заражаются все возрастные категории.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 79 регионах. Статистикой чиновница поделилась с участниками президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ. Она подчеркнула, что рост количества новых пациентов фиксируется во всех возрастных группах.

В росте заболеваемости, в явном росте заболеваемости - от 2,5% в Республике Коми до 45,9% в Смоленской области - сегодня мы видим в 79 субъектах, в 6 субъектах ситуация пока стабильна, без значимой динамики.

Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Наибольший прирост пациентов с ковидом наблюдается среди пожилого населения, которому более 60 лет, а также у детей школьного возраста.

Попова раскритиковала формальное исполнение ограничительных мер в регионах.

Фото и видео: Правительство России

Теги: анна попова, регионы, роспотребнадзор
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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