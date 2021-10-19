Глава Роспотребнадзора Анна Попова раскритиковала формальное исполнение ограничительных мер в регионах. На заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией чиновница отметила, что эпидемиологическая обстановка в ряде субъектов страны значительно ухудшилась. Она оценила некорректные ограничительные меры властей, связанные с внедрением QR-кодов для посещения торговых центров. Она напомнила, что иногда такие коды предоставляются только на кассе.
Я хочу предостеречь руководителей субъектов от такого рода решений, они малоэффективны, наоборот, решения вроде бы принято, а развитие ситуации, безусловно, будет продолжаться.
Анна Попова, глава Роспотребнадзора
Попова: ведение QR-кодов для борьбы с коронавирусом недостаточно.
Фото и видео: Правительство России
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