В Роспотребнадзоре рассказали об ухудшении эпидобстановки в отдельных регионах.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова раскритиковала формальное исполнение ограничительных мер в регионах. На заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией чиновница отметила, что эпидемиологическая обстановка в ряде субъектов страны значительно ухудшилась. Она оценила некорректные ограничительные меры властей, связанные с внедрением QR-кодов для посещения торговых центров. Она напомнила, что иногда такие коды предоставляются только на кассе.

Я хочу предостеречь руководителей субъектов от такого рода решений, они малоэффективны, наоборот, решения вроде бы принято, а развитие ситуации, безусловно, будет продолжаться. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Попова: ведение QR-кодов для борьбы с коронавирусом недостаточно.

Фото и видео: Правительство России