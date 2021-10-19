Попова: ведение QR-кодов для борьбы с коронавирусом недостаточно

В Роспотребнадзора видят необходимость в дополнительных мерах по борьбе с ковидом.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что ведение в регионах QR-кодов для борьбы с коронавирусом недостаточно. Такое заявление чиновница сделала на заседании координационного совета при правительстве РФ. Спикер сочла, что сложившаяся эпидемиологическая обстановка потребует от властей большего объема принимаемых для профилактики мер и способов быстрого реагирования на ситуацию.

Принимаемые сегодня меры, а вот, к сожалению, всего 28 субъектов пришли к QR-кодированию, недостаточны. Развитие эпидситуации требует гораздо большего объема принимаемых мер, гораздо более быстрого реагирования. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Попова: в регионах РФ усилят контроль за соблюдением масочного режима.

Фото и видео: Правительство России