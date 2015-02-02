Попова: в регионах РФ усилят контроль за соблюдением масочного режима

Глава Роспотребнадзора напомнила, что качестве меры противодействия развитию эпидемиологического процесса в образовательных учреждениях используется перевод на дистанционное обучение школьников.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила, что в российских регионах будет усилен контроль за соблюдением масочного режима в свете роста заболеваемости коронавирусом. Об этом она рассказала 12 октября на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Попова добавила, что контролем за соблюдением масочного режима занимаются в целях противодействия распространению COVID-19 губернаторы вместе с главными государственными санитарными врачами регионов.

Кроме того, Попова напомнила, что качестве меры противодействия развитию эпидемиологического процесса в образовательных учреждениях используется перевод на дистанционное обучение школьников. Таких школ немного: на текущий момент закрыты полностью 605 школ в 25 субъектах страны и 117 детских дошкольных учреждений в 22 субъектах. Превышение показателей заболеваемости заметно в 62 субъектах страны в основном за счёт старшей группы возрастов, добавляет Попова.

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