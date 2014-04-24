Голикова назвала здоровый образ жизни возможностью продлить жизнь на 15 лет

Вице-премьер России указала на привычки, которые помогут населению в долголетии.

Правильное питание, профилактика заболеваний, физическая активность и забота о когнитивном здоровье входят в число тех факторов, которые могут продлить жизнь на 10-15 лет. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделала вице-премьер России Татьяна Голикова. Она ответила на вопрос СМИ о том, какие привычки и факторы могут позитивно сказаться на долголетии человека.

Тут нельзя об одной привычке говорить. Это образ жизни. Туда все входит - и питание, и своевременная профилактика, и борьба с когнитивными расстройствами. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Чиновница добавила, что здоровое долголетие зависит не только от питания и спорта, но также от культурной жизни человека. татьяна Голикова пояснила, что граждане нередко говорят о нехватке времени на занятия спортом или походы в театр. Заместитель председателя федерального правительства страны подчеркнула, что именно поэтому уже почти два года в этой сфере ведется совместная работа с актером театра и кино, руководителем Московского театра Олега Табакова и театра "Современник" Владимиром Машковым.

Голикова: уровень занятости среди 40-летних вырос примерно на 3%.

Фото: Правительство России