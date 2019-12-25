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В Петербурге до конца года заработают 12 центров долголетия
Сегодня, 15:22
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В Петербурге до конца года заработают 12 центров долголетия

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Первые два таких учреждения открылись в Красногвардейском и Петроградском районах.

До конца года в Петербурге откроются 12 Центров здорового долголетия. Их трансформируют из городских Центров здоровья, рассказали в Смольном. 

Первые два таких учреждения заработали в Красногвардейском и Петроградском районах на базе поликлиник №107 и №34, еще 10 станут доступными в Выборгском, Калининском, Колпинском, Курортном, Невском, Петродворцовом, Приморском, Пушкинском, Фрунзенском и Центральном районах.  

Главная задача центров – выявить и скорректировать факторы, влияющие на старение и предрасположенность к болезням. При обследовании рассчитывают биологический возраст пациента, на основании результатов врач разрабатывает индивидуальную программу. Она включает рекомендации по питанию, физической активности, восполнению дефицита витаминов и минералов, коррекции психоэмоционального состояния и даже культурному обогащению. Записаться на прием можно самостоятельно или по направлению терапевта. 

Ранее на Piter.TV: урологи ведущих больниц Петербурга провели бесплатный прием в рамках "Территории здоровья". 

Фото: Piter.TV 

Теги: долголетие, здоровье
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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