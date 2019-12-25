Губернатор: Петербург спускается с высокого плато по коронавирусу

Однако темпом вакцинации градоначальник Северной столицы вовсе недоволен.

В понедельник, 16 августа, губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал в эфире "Радио Россия", что город спускается с высокого плато по коронавирусу. Эпидемиологическая обстановка в городе стабилизируется.

Мы начинаем спускаться с очень высокого плато. Насколько успешным и быстрым будет этот процесс, зависит от темпов вакцинации. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Однако темпом вакцинации градоначальник Северной столицы вовсе недоволен. По словам Беглова, в настоящее время в сутки вакцинируются от 20 до 30 тысяч человек. Власти надеются сформировать коллективный иммунитет до начала осеннего сезона ОРВИ. Для создания коллективного иммунитета нужно вакцинировать 2,6 млн человек. По данным на 16 августа, полностью закончили цикл вакцинации от коронавируса уже 1 248 896 человек, первично привился 1 412 331 человек.

Сейчас в городе работают 159 пунктов вакцинации, а также 43 мобильных пункта. На прошлой неделе открылся крупнейший пункт в ТРК "Галерея".

Фото: Piter.tv