За сутки с ковидом и пневмонией в стационары Петербурга госпитализировали 145 человек

Выписали из стационаров за сутки 59 человек.

Новую информацию, связанную с эпидемиологической ситуацией в Петербурге, предоставила пресс-служба правительства города 16 августа.

Так, полностью закончили цикл вакцинации от коронавируса уже 1 248 896 человек, первично привился 1 412 331 человек. Суточные показатели вакцинации – 2793 человек первично, 7006 завершили цикл. В городе осталось больше 261 тыс. доз вакцин от коронавируса. Пунктов вакцинации – 163.

На прием больных с ковидом и пневмониями работают 13 городских стационаров и 5 федеральных. Это на 2 федеральных стационара меньше, чем днем ранее. На ИВЛ находятся 230 человек, а в реанимациях — 500. За сутки с пневмониями и коронавирусом госпитализировали 145 человек.

Коэффициент распространения инфекции составил 0,91 при нормативе не более единицы. Отметим, что количество заболевших за сутки снизилось на 300 по сравнению с прошлым днем. Цифра на сегодняшний день — 1383 заболевших за сутки.

Фото: Piter.TV