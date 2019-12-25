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В Петербурге резко упало число заболевших коронавирусом за сутки
Сегодня, 12:04
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В Петербурге резко упало число заболевших коронавирусом за сутки

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Количество смертей при этом пока что остается большим.

За последние сутки в Петербурге выявили 1 383 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с COVID-19. Это почти на 300 случаев меньше, чем днем ранее. 

Еще 1 794 человек выздоровели, 44 человека ушли из жизни. Первое место по количеству смертей от коронавируса заняла Москва — 54 случая. 

Всего в России за сутки зарегистрировали 20 765 случаев заболевания, 15 601 человек был выписан по выздоровлению, 806 скончались.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Мариинской больнице разработали комплекс упражнений для реабилитации после COVID-19. 

Фото: Pexels 

Теги: коронавирус, статистика
Категории: Картина дня, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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