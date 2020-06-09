В Мариинской больнице разработали комплекс упражнений для реабилитации после COVID-19

Специалисты советуют взять небольшой отпуск после перенесённой болезни.

В Мариинской больнице напомнили о комплексе упражнений для реабилитации, который лучше всего проводить после перенесенного коронавируса. На эту тему "Российская Газета" пообщалась с Екатериной Кожиной, исполняющей обязанности заведующей отделением физических методов лечения больницы.

На момент реабилитации врач посоветовала при возможности взять небольшой отпуск. Специалист рекомендовала начать комплекс с дыхательной гимнастики в положении лёжа со сгибаниями ног и поднятием рук, некоторые упражнения выполнить в положении сидя. Рекомендуется выполнять всё в спокойном темпе, прислушиваться к своим ощущениям и при желании повторить упражнения несколько раз.

Важно проводить больше времени на свежем воздухе за ходьбой, проветривать помещение и полноценно спать. Также важна нормализация эмоционального фона и питания, сообщает врач. Если вы занимались спортом до болезни, то рекомендуется вернуться к своим нагрузкам постепенно, следить за сочувствием, контролировать артериальное давление и пульс.

Фото: Piter.tv