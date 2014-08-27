В ТРК "Галерея" открылся крупнейший пункт вакцинации

Пункт будет рассчитан на 1000 человек в день.

В петербургском торгово-развлекательном комплексе "Галерея" открылся пункт вакцинации от коронавируса.

В пункте расположены 11 прививочных кабинетов, в которых работают 11 врачей, 11 медсестер, 6 администраторов. Вакцинация будет проводиться вакцинами Гам-Ковид-Вак (Спутник V) и Спутник Лайт. Помещение общей площадью 600 м2 позволит избежать скопления людей. Пункт работает ежедневно с 10:00 до 22:00. Каждый желающий привиться должен иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

Тем временем в Петербурге продолжается массовая вакцинация. В городе от коронавируса вакцинировались 1 403 925 человек, из них 1 137 407 горожан полностью завершили цикл вакцинации. За прошедшие сутки первично привито 3 666 петербуржцев, вторично вакцинировались 8 029 человек.

Фото: ВКонтакте / Наш дом - Невский район