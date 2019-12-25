В Петербурге от коронавируса вакцинировались более 1,4 млн человек

Запас вакцины в городе – 20 576 комплектов.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 9 августа. Согласно документу, в городе от коронавируса вакцинировались 1 403 925 человек, из них 1 137 407 горожан полностью завершили цикл вакцинации.

За прошедшие сутки первично привито 3 666 петербуржцев, вторично вакцинировались 8 029 человек.

В настоящее время в городе существует 155 пунктов вакцинации. На днях открылись три новых пункта: в ТРК "Галерея" и два шатра – у станции метро "Приморская" и в парке 300-летия. Напоминаем, что вакцинацию можно пройти без записи.

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