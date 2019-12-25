С 9 августа в "Галерее" смогут прививать до 1000 человек в сутки

Сейчас пункт функционирует в тестовом режиме: проверяется система электронной очереди, логистика.

С 9 августа в торгово-развлекательном центре "Галерея" в полном объеме начнет работать пункт вакцинации от COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Сейчас пункт функционирует в тестовом режиме: проверяется система электронной очереди, логистика. За два дня работы там привили 140 человек: 15 человек – в первый день работы, 125 – во второй.

В пункте 11 прививочных кабинетов, 11 врачей, 11 медсестер, 6 администраторов. Вакцинация будет проводиться вакцинами Гам-Ковид-Вак (Спутник V) и Спутник Лайт. Помещение общей площадью 600 м2 позволит избежать скопления людей. Вакцинация будет проводиться каждый день с 10:00 до 22:00.

В Петербурге уже привились 1 353 769 человек, из них 1 080 752 закончили цикл вакцинации.

Недавно ученые поняли, почему не все болеют COVID-19. Специалисты находятся на начальном этапе исследования, которое займет много времени.

Фото: ВКонтакте / ТРЦ "Галерея" в Санкт-Петербурге