Реновация ТРЦ "Галерея" состоится в 2026 году

С января по ноябрь 2026 года торговый центр "Галерея" в Санкт-Петербурге претерпит кардинальную модернизацию и обновление своих торговых площадок. Об этом издание РБК проинформировал генеральный директор комплекса Дмитрий Гашичев.

По данным самого торгового центра, подрядчики на данный момент не выбраны, а точные расходы на ремонт остаются конфиденциальной информацией. Сам торгово-развлекательный центр продолжит функционировать в стандартном режиме, не прекращая свою работу на время ремонтных мероприятий.

Открывшийся в 2010 году, ТЦ "Галерея" сохраняет звание крупнейшего в Санкт-Петербурге (общая площадь — 192 тыс. кв. м, арендуемая — 97 тыс. кв. м). Строительство объекта обошлось более чем в $500 млн.

Центр сменил несколько владельцев, среди которых были Meridian Capital, Morgan Stanley (купивший объект за $1,1 млрд в 2012 году) и инвестиционный фонд из Арабских Эмиратов Mubadala (с долей владения 49% с 2019 года). В 2024 году выручка управляющей компании ООО "Строительная компания Бриз" составила 11,5 млрд рублей, а чистая прибыль — 8,2 млрд рублей.

Рынок коммерческой недвижимости Петербурга насчитывает около 2,5 млн кв. м торговых площадей, из которых более 80% составляют объекты, построенные более десяти лет назад. В 2025 году ожидается появление еще 136 тыс. кв. м новых торговых площадей.

Примерно 60% существующих центров нуждается в модернизации, затраты на которую варьируются от 30 до 300 тыс. рублей за квадратный метр. Однако высокая стоимость финансирования и дефицит кредитных средств привели к временной приостановке большинства проектов реконструкции. В свете этой тенденции инициатива "Галереи" по проведению реновации выглядит редким примером динамичных шагов по улучшению состояния объекта.

