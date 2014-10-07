Крупный склад "Вэйлкорп" в Шушарах продан за 3,1 млрд рублей

Комплекс "Вэйлкорп" запущен в эксплуатацию в 2008 году.

Крупный логистический комплекс площадью 41 тыс. кв.м, расположенный в посёлке Шушары Петербурга, перешёл под контроль Central Properties, владеющей объектом через компанию "Вэйлкорп лимитед", сообщили 28 октября журналисты газеты "КоммерсантЪ".

95% долей ООО "Вэйлкорп лимитед" приобрело общество с ограниченной ответственностью "Рентики", оставшиеся 5% акций оказались у компании "Махаон". Основным бенефициаром сделки выступает закрытый инвестиционный фонд "Симметрия", управляемый обществом с ограниченной ответственностью УК БФА под руководством Татьяны Стукань, которая ранее занимала должность генерального директора "БФА Девелопмент" у Людмилы Коган.

Рыночную стоимость сделки оценили в диапазоне от 3,1 до 4 млрд рублей. Оценочное годовое поступление от эксплуатации склада составляет около 410 млн рублей.

Комплекс "Вэйлкорп" запущен в эксплуатацию в 2008 году. Компания Central Properties специализируется на вложениях в недвижимость, активы которой включают управление недвижимостью площадью 1,7 млн кв.м. рыночной стоимостью около 114 млрд рублей.

Фото: сайт склада Склад "ВэйлКорп Лимитед"