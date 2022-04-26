В Петербурге заводу "Пластполимер" не одобрили застройку жильем

Петербургские власти не разрешили застройку на месте комплекса РИО на Салова.

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга отклонил запрос компании "Словацкий дом" из группы "Ташир" на изменение зонирования участка с ТРК "РИО" на улице Салова.

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга не согласовал предложение о сносе торгово-развлекательного комплекса "РИО" на улице Салова и строительстве на его месте жилых домов. Соответствующий протокол комиссии по землепользованию опубликован на сайте ведомства.

Компания "Словацкий дом", входящая в группу "Ташир", владеет земельным участком площадью 150 тыс. кв. м. Застройщик предложил изменить его территориальную зону, чтобы получить возможность возвести жилые дома высотой до 73 м.

Комиссия КГА отклонила это предложение. Ведомство рекомендовало сохранить действующую зону общественно-деловой застройки ТДЗ_1. Она предусматривает строительство объектов торговли и обслуживания, но не позволяет возводить жилые дома, апартаменты или гостиницы.

Фото: freepik (standret)