Сын вице-президента "Ташира" на Lamborghini сбил 19-летнюю москвичку на электросамокате

Сын предпринимателя задержан на 48 часов из-за ДТП с пострадавшей.

Сын вице-президента компании "Ташир" на Lamborghini сбил 19-летнюю москвичку на электросамокате. Об этом сообщили Telegram-канале. Авария зафиксирована на территории российской столицы на Пресненской набережной. Подозреваемым стал 28-летний молодой человек по имени Эдгар. Он является сыном известного бизнесмена Артака Эвояна.

Установлено, что водитель сбил на проезжей части девушку, когда та пересекала дорогу по зеленому сигналу светофора. У пострадавшей Анжелики Абденовой выявлены переломы, ушибы и ссадины. Эдгара Эвоян задержали на 48 часов до суда.

В ТГ-каналах заметили, что гонщик получит около 20 штрафов за различные транспортные нарушения за последний месяц.

Петербуржцу, который задушил и обокрал возлюбленную, дали 11 лет колонии.

Фото и видео: Telegram / SHOT, Mash