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Петербуржцу, который задушил и обокрал возлюбленную, дали 11 лет колонии
Сегодня, 20:18
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Петербуржцу, который задушил и обокрал возлюбленную, дали 11 лет колонии

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Двумя годами ранее во время ссоры мужчина бросил бутылку, которая отлетела и попала в голову пострадавшей.

В понедельник, 25 апреля, Приморский суд приговорил петербуржца, который жестоко расправился с возлюбленной, а после выкрал её украшения, к 11 годам колонии строгого режима. Об этом рассказали в объединённой пресс-службе городских судов.

Мужчина 2 января прошлого года приехал с бутылками шампанского к погибшей. После они отправились в квартиру на Богатырском проспекте. Встреча закончилась ссорой, во время которой мужчина начал душить подушкой девушку. Она скончалась от асфиксии. Петербуржец украл ювелирные украшения и скрылся с места преступления. 

Добавим, что пара познакомилась еще в 2015 году, спустя два года во время ссоры мужчина бросил бутылку шампанского в стену. Бутылка отлетела и попала потерпевшей в голову, после этого возбудили уголовное дело. Однако его прекратили в суде. 

Суде назначил наказание мужчине в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. 

Фото: Piter.tv
 

Теги: ссора, суд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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