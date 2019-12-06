Петербуржцу, который задушил и обокрал возлюбленную, дали 11 лет колонии

Двумя годами ранее во время ссоры мужчина бросил бутылку, которая отлетела и попала в голову пострадавшей.

В понедельник, 25 апреля, Приморский суд приговорил петербуржца, который жестоко расправился с возлюбленной, а после выкрал её украшения, к 11 годам колонии строгого режима. Об этом рассказали в объединённой пресс-службе городских судов.

Мужчина 2 января прошлого года приехал с бутылками шампанского к погибшей. После они отправились в квартиру на Богатырском проспекте. Встреча закончилась ссорой, во время которой мужчина начал душить подушкой девушку. Она скончалась от асфиксии. Петербуржец украл ювелирные украшения и скрылся с места преступления.

Добавим, что пара познакомилась еще в 2015 году, спустя два года во время ссоры мужчина бросил бутылку шампанского в стену. Бутылка отлетела и попала потерпевшей в голову, после этого возбудили уголовное дело. Однако его прекратили в суде.

Суде назначил наказание мужчине в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Фото: Piter.tv

