Ученые поняли, почему не все болеют COVID-19

Устойчивость к болезни способны обеспечить высокий уровень содержания лимфоцитов и интерферона альфа в крови, а также некоторые генетические особенности.

В четверг, 5 августа, специалисты петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера рассказали в разговоре с "АиФ-Петербург", почему не все заболевают коронавирусом.

Ученые определили некоторые факторы, которые могут влиять на повышенную защиту от коронавируса. Так, по мнению руководителя института и академика РАН Арега Тотоляна, люди высоким уровнем интерферона альфа, лимфоцитов, а также с определёнными генетическими маркерами в крови, могут не заболеть COVID-19.

По словам доктора медицинских наук Алексея Буеверова, интерферон альфа широко применяют при лечение больных с гепатитом С. Примечательно, что благодаря терапии интерфероном альфа ни у одного из них не было диагностировано коронавируса. Подчеркивается, что случаи требуют кропотливого изучения и научного подтверждения.

Специалисты находятся на начальном этапе исследования, которое займет много времени.

Кроме того ученые установили, что если у пациента снижено число лимфоцитов, то болезнь он перенесет в тяжелой форме.

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Фото: Piter.tv