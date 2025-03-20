19-летний мигрант стал фигурантом уголовного дела из-за танцев с пистолетом у ТК "Галерея"

Прилетев в Петербург в конце февраля, молодой мигрант уже успел поработать поваром в ресторане, а сейчас осваивает профессию мебельщика.

Полиция задержала 19-летнего мигранта за хулиганскую выходку в центре Петербурга у торгового комплекса "Галерея". Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 18 марта в полицию позвонил очевидец и сообщил, что у торгового комплекса "Галерея" обратил внимание на группу молодежи. В центре компании отплясывал молодой человек, при этом размахивал предметом, похожим на пистолет.

Прибывшие полицейские задержали 19-летнего гражданина Узбекистана, проживающего вместе со своей тетей на улице Марата. Прилетев в Петербург в конце февраля, молодой мигрант уже успел поработать поваром в ресторане, а сейчас осваивает профессию мебельщика. В ходе разбирательства любитель уличных плясок заверил полицейских, что в руках держал игрушечный пистолет, который правда сразу после исполнения танца куда-то выбросил.

В результате иностранец стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье 213 УК РФ (хулиганство). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

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