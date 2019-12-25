У метро "Приморская" заработает шатер вакцинации

Мобильный пункт сможет принимать около 50 посетителей в день.

У станции метро "Приморская" сегодня, 4 августа, откроется шатер для вакцинации. Об этом сообщила пресс-служба Василеостровского района.

Накануне готовность шатра принимать посетителей проверили начальник отдела здравоохранения района Никита Тихонов и главный врач городской больницы №3 Наталья Чубарова. После победы над пандемией медицинское оборудование шатра передадут поликлинике.

Также жителей района предупреждают о том, что пункт вакцинации в КВД №1 Васильевского острова закроют. Он не пользуется популярностью.

Первый шатер вакцинации появился в парке 300-летия Петербурга.

Фото: ВКонтакте / Василеостровский район Санкт-Петербурга