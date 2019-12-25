Петербуржцам напомнили, что вакцинацию можно пройти без записи

Некоторые мобильный пункты оказываются очень востребованными, и на вход образуется очередь.

Администрация Петербурга напоминает горожанам, что сделать прививку от коронавируса можно без предварительной записи. Для этого в городе работают 43 мобильных пункта вакцинации.

Вакцинацию проводят сотрудники городских поликлиник и частных медицинских учреждений. В таком пункте есть и врач, и медсестра, и администратор.

Прежде всего мобильные пункты находятся в торговых центрах — ТРК "Пик", "Гранд Каньон", "Норд", "Европолис", "Академ-Парк", "Охта Молл", "Гуливер", "Рио", "Грин Парк", "Галерея", "Лондон Молл", "Невский центр" и других. Прививочные пункты есть на Финляндском вокзале, Зеленогорском вокзале и даже в библиотеке им. Толстого на 6-й линии В.О.

Накануне у "Приморской" открыли шатер вакцинации.

Фото: ВКонтакте / Татьяна Жукович