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Петербуржцам напомнили, что вакцинацию можно пройти без записи
Сегодня, 15:34
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Петербуржцам напомнили, что вакцинацию можно пройти без записи

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Некоторые мобильный пункты оказываются очень востребованными, и на вход образуется очередь.

Администрация Петербурга напоминает горожанам, что сделать прививку от коронавируса можно без предварительной записи. Для этого в городе работают 43 мобильных пункта вакцинации. 

Вакцинацию проводят сотрудники городских поликлиник и частных медицинских учреждений. В таком пункте есть и врач, и медсестра, и администратор. 

Прежде всего мобильные пункты находятся в торговых центрах — ТРК "Пик", "Гранд Каньон", "Норд", "Европолис", "Академ-Парк", "Охта Молл", "Гуливер", "Рио", "Грин Парк", "Галерея", "Лондон Молл", "Невский центр" и других. Прививочные пункты есть на Финляндском вокзале, Зеленогорском вокзале и даже в библиотеке им. Толстого на 6-й линии В.О. 

Накануне у "Приморской" открыли шатер вакцинации. 

Фото: ВКонтакте / Татьяна Жукович

Теги: коронавирус, мобильный пункт вакцинации, предварительная запись, шатер вакцинации
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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