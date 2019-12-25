У станции метро "Приморская" открылся шатер для вакцинации. Старт работы проинспектировали представители отдела здравоохранения администрации Василеостровского района и Городской поликлиники №3. Об этом сообщила пресс-служба администрации.
В шатре сделать прививку могут до 50 человек в день. Для вакцинации не нужно предварительно записываться. Посетителей ждут в будние дни с 11:00 до 19:00.
Всего на Васильевском острове сейчас действует 12 пунктов вакцинации.
В Петербурге 27 июля открылся первый уличный шатер для вакцинации от коронавируса.
Фото: ВКонтакте / Василеостровский район Санкт-Петербурга
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