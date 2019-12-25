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У станции метро "Приморская" открылся шатер для вакцинации
Сегодня, 15:54
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У станции метро "Приморская" открылся шатер для вакцинации

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В шатре сделать прививку могут до 50 человек в день.

У станции метро "Приморская" открылся шатер для вакцинации. Старт работы проинспектировали представители отдела здравоохранения администрации Василеостровского района и Городской поликлиники №3. Об этом сообщила пресс-служба администрации. 

В шатре сделать прививку могут до 50 человек в день. Для вакцинации не нужно предварительно записываться. Посетителей ждут в будние дни с 11:00 до 19:00.

Всего на Васильевском острове сейчас действует 12 пунктов вакцинации.

В Петербурге 27 июля открылся первый уличный шатер для вакцинации от коронавируса.

Фото: ВКонтакте / Василеостровский район Санкт-Петербурга

Теги: вакцинация, приморская, шатер
Категории: Картина дня, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Лента новостей,

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