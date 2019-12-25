Эксперт: "Коллективный иммунитет в Петербурге сформируется к концу 2021 года"

Также специалист отметил, что в городе вероятность введения новых серьезных ограничений крайне мала.

Благодаря вакцинации в Петербурге уже к концу 2021 года должен сформироваться коллективный иммунитет к коронавирусу. Об этом сообщил кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Дмитрий Десятниченко.

К концу 2021-го – началу 2022 года в Петербурге можно будет говорить о приближении к первоначальным целевым показателям по коллективному иммунитету. Дмитрий Десятниченко, доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС

Также специалист отметил, что в городе вероятность введения новых серьезных ограничений крайне мала, потому что "это затратно для Петербурга".

Петербургский медик рассказал, нужно ли сдавать тест на антитела до вакцинации.

Фото: Piter.tv