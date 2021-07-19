Медик рассказал, нужно ли сдавать тест на антитела до вакцинации

Также медик отметил, что наличие антител не является противопоказанием для вакцинации.

Тест на антитела не нужно сдавать ни до, ни после вакцинации от COVID-19. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал врач общей практики Борис Шеляпин.

Нет достоверного теста, который показал бы, насколько человек защищен. Борис Шеляпин, врач общей практики

Также медик отметил, что наличие антител не является противопоказанием для вакцинации. Противопоказаниями служат определённые хронические заболевания и сильные аллергические реакции на вакцинацию в прошлом.

Петербуржцы пожаловались на пункт вакцинации, где отказывали во второй прививке.

Фото: Pexels