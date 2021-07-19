  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Медик рассказал, нужно ли сдавать тест на антитела до вакцинации
Сегодня, 16:05
266
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Медик рассказал, нужно ли сдавать тест на антитела до вакцинации

0 0

Также медик отметил, что наличие антител не является противопоказанием для вакцинации.

Тест на антитела не нужно сдавать ни до, ни после вакцинации от COVID-19. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал врач общей практики Борис Шеляпин.

Нет достоверного теста, который показал бы, насколько человек защищен.

Борис Шеляпин, врач общей практики

Также медик отметил, что наличие антител не является противопоказанием для вакцинации. Противопоказаниями служат определённые хронические заболевания и сильные аллергические реакции на вакцинацию в прошлом.

Петербуржцы пожаловались на пункт вакцинации, где отказывали во второй прививке.

Фото: Pexels

Теги: антитела, вакцинация
Категории: Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии