Петербуржцы пожаловались на пункт вакцинации, где отказывали во второй прививке

Как пояснили петербуржцы, медработники ссылались на заведующую, которая установила приоритет для пришедших на первичную вакцинацию от коронавируса.

Петербуржцы пожаловались работу пункта вакцинации в ТРК "Гранд Каньон", где пришедшие на вторую прививку от коронавируса граждане простояли в очереди почти семи часов. Посетители рассказали об этом в социальных сетях.

Люди, которые пришли к 11:30 для второй вакцинации, смогли попасть на процедуру только к 18-18:30. посетители пункта

Как пояснили петербуржцы, медработники ссылались на заведующую, которая установила приоритет для пришедших на первичную вакцинацию от коронавируса.

В комитете по здравоохранению Петербурга пока что данный инцидент не прокомментировали.

Ранее в Смольном прокомментировали мнимую смерть после прививки от коронавируса.

Фото: ВКонтакте / Неизданное ДТП и ЧП | Санкт-Петербург