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Петербуржцы пожаловались на пункт вакцинации, где отказывали во второй прививке
Сегодня, 13:38
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцы пожаловались на пункт вакцинации, где отказывали во второй прививке

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Как пояснили петербуржцы, медработники ссылались на заведующую, которая установила приоритет для пришедших на первичную вакцинацию от коронавируса.

Петербуржцы пожаловались работу пункта вакцинации в ТРК "Гранд Каньон", где пришедшие на вторую прививку от коронавируса граждане простояли в очереди почти семи часов. Посетители рассказали об этом в социальных сетях.

Люди, которые пришли к 11:30 для второй вакцинации, смогли попасть на процедуру только к 18-18:30.

посетители пункта

Как пояснили петербуржцы, медработники ссылались на заведующую, которая установила приоритет для пришедших на первичную вакцинацию от коронавируса.

В комитете по здравоохранению Петербурга пока что данный инцидент не прокомментировали.

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Фото: ВКонтакте / Неизданное ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Теги: вакцинация, коронавирус
Категории: Картина дня, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Лента новостей,

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