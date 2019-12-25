Петербуржцы пожаловались на пункт вакцинации, где отказывали во второй прививке

Петербуржцы пожаловались работу пункта вакцинации в ТРК "Гранд Каньон", где пришедшие на вторую прививку от коронавируса граждане простояли в очереди почти семи часов. Посетители рассказали об этом в социальных сетях.
Люди, которые пришли к 11:30 для второй вакцинации, смогли попасть на процедуру только к 18-18:30.
посетители пункта
Как пояснили петербуржцы, медработники ссылались на заведующую, которая установила приоритет для пришедших на первичную вакцинацию от коронавируса.
В комитете по здравоохранению Петербурга пока что данный инцидент не прокомментировали.
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Фото: ВКонтакте / Неизданное ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
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