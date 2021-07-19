В Смольном прокомментировали мнимую смерть после прививки от коронавируса

Очевидцы сообщили о смерти молодого человека после вакцинации.

В одной из поликлиник Фрунзенского района молодой человек "умер" сразу после вакцинации от коронавируса. С такой информацией к "Петербургскому Дневнику" обратился очевидец.

Остановка сердца, сразу после укола! очевидец

Как сообщили позднее сначала в отделе здравоохранения администрации Фрунзенского района, а затем и в Смольном, 19-летний пациент просто упал в обморок. Ему оказали помощь и после обследования отпустили домой.

Ранее стало известно, что в Петербурге могут продлить время работы пунктов вакцинации.

Фото: Петербургский Дневник