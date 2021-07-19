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В Смольном прокомментировали мнимую смерть после прививки от коронавируса
Сегодня, 10:01
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Смольном прокомментировали мнимую смерть после прививки от коронавируса

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Очевидцы сообщили о смерти молодого человека после вакцинации.

В одной из поликлиник Фрунзенского района молодой человек "умер" сразу после вакцинации от коронавируса. С такой информацией к "Петербургскому Дневнику" обратился очевидец.

Остановка сердца, сразу после укола!

очевидец

Как сообщили позднее сначала в отделе здравоохранения администрации Фрунзенского района, а затем и в Смольном, 19-летний пациент просто упал в обморок. Ему оказали помощь и после обследования отпустили домой.

Ранее стало известно, что в Петербурге могут продлить время работы пунктов вакцинации.

Фото: Петербургский Дневник

Теги: вакцина, коронавирус
Категории: Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Лента новостей,

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