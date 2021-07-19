В Смольном прокомментировали мнимую смерть после прививки от коронавируса

В одной из поликлиник Фрунзенского района молодой человек "умер" сразу после вакцинации от коронавируса. С такой информацией к "Петербургскому Дневнику" обратился очевидец.
Остановка сердца, сразу после укола!
очевидец
Как сообщили позднее сначала в отделе здравоохранения администрации Фрунзенского района, а затем и в Смольном, 19-летний пациент просто упал в обморок. Ему оказали помощь и после обследования отпустили домой.
Ранее стало известно, что в Петербурге могут продлить время работы пунктов вакцинации.
Фото: Петербургский Дневник
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