В Петербурге могут продлить время работы пунктов вакцинации

Эпидемиолог предложить продлить часы работы до 22:00.

Часы работы пунктов вакцинации в Петербурге могут быть продлены до 22:00. С такой инициативой выступил врач-эпидемиолог Эдуард Шунков в беседе с "Невскими Новостями". Медик отметил, что не все горожане успевают сделать прививку из-за того, что работают до позднего вечера. Но в комитете здравоохранения пока не рассматривают идею Шункова.

Напомним, что сегодня в городе работают 146 пунктов вакцинации. Для желающих привиться открыли дополнительно еще 31 мобильный пункт. Большинство из них работает до восьми часов вечера. Некоторые закрывают свои двери еще раньше. Так, в торгово-развлекательных центрах прививку от коронавируса можно сделать лишь до 19:00.

Ранее на Piter.tv сообщили, что эксперты развеяли популярные мифы о вакцинации от коронавируса. Они отметили, что иммунитет после прививки не снижается.

Фото: Piter.tv