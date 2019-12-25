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В Петербурге могут продлить время работы пунктов вакцинации
Сегодня, 8:15
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В Петербурге могут продлить время работы пунктов вакцинации

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Эпидемиолог предложить продлить часы работы до 22:00.

Часы работы пунктов вакцинации в Петербурге могут быть продлены до 22:00. С такой инициативой выступил врач-эпидемиолог Эдуард Шунков в беседе с "Невскими Новостями". Медик отметил, что не все горожане успевают сделать прививку из-за того, что работают до позднего вечера. Но в комитете здравоохранения пока не рассматривают идею Шункова. 

Напомним, что сегодня в городе работают 146 пунктов вакцинации. Для желающих привиться открыли дополнительно еще 31 мобильный пункт. Большинство из них работает до восьми часов вечера. Некоторые закрывают свои двери еще раньше. Так, в торгово-развлекательных центрах прививку от коронавируса можно сделать лишь до 19:00. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что эксперты развеяли популярные мифы о вакцинации от коронавируса. Они отметили, что иммунитет после прививки не снижается.

Фото: Piter.tv

Теги: вакцинация, коронавирус, пандемия, часы работы пункта вакцинации, эпидемия
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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