Эксперты развеяли популярные мифы о вакцинации от коронавируса

Они заявили, что иммунитет после прививки не снижается.

Эпидемиологи Роспотребнадзора развеяли самые популярные мифы о вакцинации от коронавируса. Во время своего выступления на онлайн-конференции "Бизнес в пандемию. Вакцинация от COVID-19: правда и мифы" эксперты заявили, что иммунитет после прививки не снижается. Антиген, который вводится в организм, является одним из сотен других, с которым регулярно борется наша иммунная система. Сама вакцинация нужна для клеток памяти: при попадании реального вируса они дадут ему отпор.

Также специалисты развеяли миф, что после вакцинации человек может получить положительный тест на COVID-19. Такой вариант в реальности невозможен, поскольку ни в одном препарате не используется живой вирус.

Кроме того, людей заверили, что вакцина от коронавируса не встраивается в ДНК. Она, как и многие другие вакцины, только знакомит иммунные клетки с фрагментами генетического материала вируса. После этого клетки их запоминают и начинают вырабатывать антитела.

Ранее разработчики сайта "Стопкоронавирус.рф" назвали причину пропажи данных о COVID-19.

Фото: pexels