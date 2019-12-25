Разработчики сайта "Стопкоронавирус.рф" назвали причину пропажи данных о COVID-19

В частности, стала недоступна колонка "Активные случаи".

Организация АНО "Национальные приоритеты", которая управляет порталом "Стопкоронавирус.рф", объяснила пропажу данных об активных случаях COVID-19 их неинформативностью. Об этом разработчики заявили в беседе с РБК.

Они пояснили, что статистика по активным случаям в регионах России показывает только динамику развития пандемии. Несмотря на это, некоторые СМИ интерпретировали эту информацию неправильно.

Проанализировав сообщения журналистов, редакция сайта "Стопкоронавирус.рф" решила убрать колонку "Активные случаи" как неинформативную.

Накануне с сайта "Стопкоронавирус.рф" исчезла графа с данными по активным случаям COVID-19 в регионах. При этом в ежедневных сводках продолжает публиковаться информация о новых случаях заражения коронавирусом, в том числе без клинических проявлений, о смертях и выздоровевших.

Ранее эпидемиолог назвала два варианта, как можно пройти пандемию коронавируса.

Фото: Piter.TV