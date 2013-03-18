Эпидемиолог назвала два варианта, как можно пройти пандемию коронавируса

Специалист призывает горожан вакцинироваться.

В понедельник, 12 июля, в ходе онлайн-конференции "Бизнес в пандемию. Вакцинация от COVID-19: правда и мифы" заведующая эпидемиологическим отделением Юго-Западного филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" Юлия Соттаева назвала два варианта, как можно пройти пандемию коронавируса.

Первый вариант – "естественное проэпидемичивание". Специалист предлагает снять все ограничения, чтобы люди переболели вирусом и получили естественный иммунитет. Однако такой вариант чреват переполненными больницами и высокими показателями летальности.

Второй вариант – вакцинация. Медик отметила, что вакцина не является абсолютным гарантом безопасности. Однако прививка способна сократить число летальных исходов. Ко второму варианту склоняется и Роспотребнадзор, который призвал привить всех россиян.

Фото: Piter.tv