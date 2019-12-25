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Роспотребнадзор призвал привить всех россиян
Сегодня, 12:38
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Роспотребнадзор призвал привить всех россиян

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Анна Попова объяснила, как РФ стать передовой страной в борьбе с пандемией.

Роспотребнадзор призвал привить всех россиян. Такое заявление сделала Анна Попова в интервью журналистке Наиле Аскер-заде. Представительница СМИ разместила отрывок с интервью в собственном Telegram-канале. По мнению эксперта, Москва должна привить всех граждан, чтобы стать самой передовой страной в вопросе борьбы с пандемией ковида. таким образом Попова ответила на вопрос о том, опыт каких стран она считает эффективным по противодействию COVID-19. 

Я считаю, что нам нужно сделать несколько шагов, привить все население и претендовать на звание именно той страны, чей опыт самый передовой.

Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Ранее чиновница рассказала о том, что из 300 привитых человек коронавирус проявляется только у двух человек. 

Попова: дельта-штамм коронавируса в Россию привозят из США, стран Европы и с Мальдив.

Фото: Правительство России

Теги: анна попова, роспотребнадзор
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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