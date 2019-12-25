Анна Попова объяснила, как РФ стать передовой страной в борьбе с пандемией.

Роспотребнадзор призвал привить всех россиян. Такое заявление сделала Анна Попова в интервью журналистке Наиле Аскер-заде. Представительница СМИ разместила отрывок с интервью в собственном Telegram-канале. По мнению эксперта, Москва должна привить всех граждан, чтобы стать самой передовой страной в вопросе борьбы с пандемией ковида. таким образом Попова ответила на вопрос о том, опыт каких стран она считает эффективным по противодействию COVID-19.

Я считаю, что нам нужно сделать несколько шагов, привить все население и претендовать на звание именно той страны, чей опыт самый передовой. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Ранее чиновница рассказала о том, что из 300 привитых человек коронавирус проявляется только у двух человек.

Попова: дельта-штамм коронавируса в Россию привозят из США, стран Европы и с Мальдив.

Фото: Правительство России