Роспотребнадзор призвал привить всех россиян. Такое заявление сделала Анна Попова в интервью журналистке Наиле Аскер-заде. Представительница СМИ разместила отрывок с интервью в собственном Telegram-канале. По мнению эксперта, Москва должна привить всех граждан, чтобы стать самой передовой страной в вопросе борьбы с пандемией ковида. таким образом Попова ответила на вопрос о том, опыт каких стран она считает эффективным по противодействию COVID-19.
Я считаю, что нам нужно сделать несколько шагов, привить все население и претендовать на звание именно той страны, чей опыт самый передовой.
Анна Попова, глава Роспотребнадзора
Ранее чиновница рассказала о том, что из 300 привитых человек коронавирус проявляется только у двух человек.
Попова: дельта-штамм коронавируса в Россию привозят из США, стран Европы и с Мальдив.
Фото: Правительство России
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