Попова: дельта-штамм коронавируса в Россию привозят из США, стран Европы и с Мальдив

В Роспотребнадзоре рассказали, из каких стран туристы привозят в РФ дельта-штамм.

Граждане РФ, заразившиеся дельта-штаммом коронавируса, возвращаются домой из США, стран Европы и с Мальдив. Об этом в интервью журналистке Наиле Аскер-заде рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Отрывок из интервью журналистки опубликован в ее собственном Telegram-канале.

Дельта-штамм - это хороший отдых на Мальдивах, это несколько европейских стран, которые сейчас точно показывают, что у них уже до 70-90% имеет место его распространение, и США. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Специалист напомнила, что что требуется вакцинировать всех россиян, чтобы можно было претендовать на статус самой передовой страны в борьбе с пандемией ковида. Ране Попова сообщила СМИ о том, что примерно 66% случаев инфицирования по РФ связано с новым индийским штаммом.

Попова заявила о единичных случаях повторного заражения коронавирусом в России.

Фото: Kremlin.ru