Попова: дельта-штамм коронавируса в Россию привозят из США, стран Европы и с Мальдив

Граждане РФ, заразившиеся дельта-штаммом коронавируса, возвращаются домой из США, стран Европы и с Мальдив. Об этом в интервью журналистке Наиле Аскер-заде рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Отрывок из интервью журналистки опубликован в ее собственном Telegram-канале.
Дельта-штамм - это хороший отдых на Мальдивах, это несколько европейских стран, которые сейчас точно показывают, что у них уже до 70-90% имеет место его распространение, и США.
Анна Попова, глава Роспотребнадзора
Специалист напомнила, что что требуется вакцинировать всех россиян, чтобы можно было претендовать на статус самой передовой страны в борьбе с пандемией ковида. Ране Попова сообщила СМИ о том, что примерно 66% случаев инфицирования по РФ связано с новым индийским штаммом.
Попова заявила о единичных случаях повторного заражения коронавирусом в России.
Фото: Kremlin.ru
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