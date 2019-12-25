За сутки от COVID-19 вакцинировались чуть более 11 тысяч петербуржцев

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 25 октября. Согласно документу, в городе за сутки привились чуть более 11 тысяч петербуржцев.
За прошедшие сутки первично привились 5 098 человек, вторично вакцинировались 5 953 петербуржца. С начала массовой вакцинации в Петербурге первично привились 1 663 388 человек, 1 800 829 человек полностью завершили цикл вакцинации.
Также за сутки в городе зарегистрировали еще 2 693 случая заболевания, 1 102 человека были выписаны из стационаров и 65 человек скончались.
Напомним, с 30 октября в Петербурге усиливаются ограничительные меры в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. До 7 ноября не будут работать ТЦ, салоны красоты, фитнес-центры и бассейны.
Фото: Piter.TV
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