За сутки от COVID-19 вакцинировались чуть более 11 тысяч петербуржцев

Запас вакцины в городе составляет 844 003 комплекта доз.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 25 октября. Согласно документу, в городе за сутки привились чуть более 11 тысяч петербуржцев.

За прошедшие сутки первично привились 5 098 человек, вторично вакцинировались 5 953 петербуржца. С начала массовой вакцинации в Петербурге первично привились 1 663 388 человек, 1 800 829 человек полностью завершили цикл вакцинации.

Также за сутки в городе зарегистрировали еще 2 693 случая заболевания, 1 102 человека были выписаны из стационаров и 65 человек скончались.

Напомним, с 30 октября в Петербурге усиливаются ограничительные меры в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. До 7 ноября не будут работать ТЦ, салоны красоты, фитнес-центры и бассейны.

Фото: Piter.TV