Власти Петербурга ужесточили коронавирусные ограничения с 30 октября

В городе будут закрыты заведения общепита, ТЦ, салоны красоты, фитнес-центры, бассейны и пр.

Власти Петербурга заявили о введении новых коронавирусных ограничений. С 30 октября по 7 ноября заведения общепита в городе будут работать только на вынос и доставку. Кроме того, закроются ТЦ, салоны красоты, фитнес-центры, бассейны и пр.

Согласно постановлению губернатора, до 7 ноября запрещены поездки детей в санатории и лагеря. Кроме того, для посетителей будут недоступны игровые комнаты и развлекательные центры.

В период нерабочих дней останавливается оказание государственных, муниципальных и иных услуг в помещениях органов госвласти. В МФЦ можно будет зарегистрировать только рождение или смерть, брак или развод. Не будут работать стоматологии.

С 30 октября по 7 ноября отменяются спортивные мероприятия и концерты, закроются библиотеки, кинотеатры и выставочные залы. Попасть в театры и музеи можно будет только по QR-коду или по справке о медотводе.

В период нерабочих дней у школьников будут каникулы. В колледжах и вузах можно обучать дистанционно. С 1 по 3 ноября детские сады могут работать только в рамках дежурных групп.

На удаленку должны перевести от 70% сотрудников государственных учреждений. То же самое рекомендуется сделать и частным предприятиям.

Ранее мы писали, что во время нерабочей недели общепит продолжит работу в Ленобласти.

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