Во время нерабочей недели общепит продолжит работу в Ленобласти

В случае начала локдауна в Петербурге "Меги" также будут закрыты и, соответственно, фуд-корты в них.

В субботу, 23 октября, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал о режиме работы общепита и торговых центров "Мега Дыбенко" и "Мега Парнас" в период с 30 октября по 7 ноября. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

По словам Дрозденко, это зависит от того, будет ли объявлен в Петербурге локдаун. В этом случае "Меги" также будут закрыты и, соответственно, фуд-корты в них. Дрозденко также добавил, что " в остальном в области и центры, и общепит работать будут".

Напомним, власти Петербурга 23 октября объявили о новых коронавирусных ограничениях, которые вступают в силу с 30 октября по 7 ноября. В частности, приостанавливается работа общепита, за исключением обслуживания на вынос и доставки, общепита на вокзалах, АЗС, а также производственных столовых.

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Фото: Piter.tv