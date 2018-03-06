Осенняя смена в детских лагерях отменяется, как и работа городских лагерей в школах. По причине того, что в смешанных коллективах увеличивают риск заражения. По словам Потехиной, по каждой путевке вопрос с семьей будет урегулирован индивидуально.

В субботу вечером, 23 октября, стали известны новые коронавирусные ограничения в сфере образования. Об это сообщила вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина на своей странице в соцсети "Вконтакте".

Так, в период с 30 октября по 7 ноября вводится ряд ограничений. В нерабочую неделю во всех детских садах будут работать дежурные группы. Поэтому все родители, чьи предприятия продолжат функционировать, смогут оставить там малышей, как обычно.

На дистанционный режим в этот период переводится все дополнительное образование. Это делается для того, чтобы снизить заражение инфекцией детей.

Осенняя смена в детских лагерях отменяется, как и работа городских лагерей в школах. По причине того, что в смешанных коллективах увеличивают риск заражения. По словам Потехиной, по каждой путевке вопрос с семьей будет урегулирован индивидуально.

Также в колледжах, где сейчас нет каникул, тоже вводится дистанционный режим. В эти дни рекомендовано изменить расписание, сделав упор на теоретические занятия, а практику перенести на другие недели.

На удаленный режим должны уйти педагоги - как школьные, так и в колледжах. Руководители образовательных организаций могут оставить на рабочих местах не более 30% сотрудников - в случае необходимости.

Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга опубликовали новые коронавирусные ограничения, которые вступают в силу с 30 октября.

Фото: pexels

