В Петербурге вводятся новые коронавирусные ограничения с 30 октября

Музеи и театры смогут продолжить свою деятельность только при условии запрета доступа организованных групп детей и допуска остальных лиц при наличии QR-кода или справки о медотводе.

В субботу вечером, 23 октября, губернатор Петербурга подписал постановление о введении новых ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Так, по 7 ноября запрещается предоставлять услуги по отдыху детей и молодежи и их оздоровлению в соответствующих организациях, которые находятся в Петербурге.

С 30 октября по 7 ноября запрещается (временно приостанавливается):

Приостанавливается работа общепита, за исключением обслуживания на вынос и доставки, общепита на вокзалах, АЗС, а также производственных столовых.

Перестают работать объекты розничной торговли, за исключением аптек, заправок для электромобилей, объектов без торгового зала, а также объектов торговли продовольственными товарами или непродовольственными товарами первой необходимости при условии, что доля таких товаров в ассортименте составляет не менее 30%.

Прекращают работу салоны красоты, за исключением парикмахерских услуг, косметические салоны, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, за исключением помывочных зон, ветеринарные клиники, за исключением услуг по оказанию экстренной ветеринарной помощи.

Временно приостанавливается работа фитнес-центров, плавательных бассейнов, аквапарков, океанариумов, аттракционов, ледовых катков. Допуск посетителей не разрешен на объекты развлечения и досуга, а также в букмекерские конторы, помещения тотализаторов и их пунктов приема ставок. Также запрещается доступ в зоологические парки, за исключением территорий, расположенных на открытом воздухе.

Работа детских игровых комнат, детских развлекательных центров также останавливается.

Прекращается предоставление государственных, муниципальных и иных услуг в помещениях органов государственной власти Петербурга, государственных учреждений Петербурга, в том числе в МФЦ, за исключением регистрации рождения, брака, расторжения брака, смерти, если иное не установлено Межведомственным городским координационным советом по противодействию распространению в Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Приостанавливается проведение спортивных, физкультурных мероприятий, за исключением спортивных мероприятий, согласованных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Прекращается проведение культурных и зрелищных,за исключением деятельности театров и музеев, конгрессно-выставочных, торжественных, в том числе торжественной регистрации брака, досуговых и иных мероприятий, в том числе мастер-классов, лекций, тренингов.

Временно приостанавливается доступ посетителей в помещения библиотек, организаций, осуществляющих выставочную деятельность, организаций, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов, цирков, иных организаций исполнительских искусств, концертных залов и концертных площадок, за исключением деятельности театров и музеев.

Останавливается деятельность по реализации образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования. При этом реализация образовательных программ среднего профессионального образования, основных программ профессионального обучения, дополнительных профессиональных программ и дополнительных общеобразовательных программ должна осуществляться исключительно дистанционно.

Прекращается осуществление деятельности в сфере пассажирских перевозок внутренним водным транспортом.

Запрещается оказание услуг по организации мероприятий, запрещенных постановлением.

С 30 октября по 7 ноября размещение граждан в гостиницах, пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), иных объектах санаторно-курортного лечения и отдыха (в домах отдыха – бессрочно) возможно только при наличии QR-кода или ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за три календарных дня.

Детские сады могут работать с 1 по 3 ноября только в рамках дежурных групп.

С 30 октября по 7 ноября не менее 70% сотрудников государственных образовательных учреждений должны перейти на дистанционный режим работы. Частным образовательным организациям рекомендовано организовать работу аналогичным образом.

Музеи и театры смогут продолжить свою деятельность только при условии запрета доступа организованных групп детей и допуска остальных лиц при наличии QR-кода или справки о медотводе.

Ранее петербуржцам рассказали, как будут проверять QR-код в общественных местах.

Фото: Piter.tv