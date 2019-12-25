Петербуржцам рассказали, как будут проверять QR-код в общественных местах

Ответственность за соблюдение новых правил будет возложена на бизнес.

С 1 ноября в Петербурге вступает в силу новая волна ограничений, связанная с пандемией коронавируса. С этого времени попасть в большинство общественных мест можно будет только по QR-коду. В Смольном рассказали горожанам, как будут их проверять.

По словам властей города, QR-код будет считываться при помощи специального устройства, встроенного в смартфон. Горожане будут проходить эту процедуру при посещении кафе, ресторанов, театров, музеев и др. При наведении камеры на код на экране будет отображаться карточка с частичными данными посетителя. Для подтверждения личности человеку потребуется показать паспорт.

В Смольном добавили, что вся ответственность за соблюдение новых правил будет лежать на бизнесе.

Ранее предпринимателям Петербурга предложили выбрать между QR-кодами и полным закрытием.

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