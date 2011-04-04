Предпринимателям Петербурга предложили выбрать между QR-кодами и полным закрытием

В случае локдауна бизнес рассчитывает хоть на какие-то выплаты государства.

Предприниматели Петербурга в ходе круглого стола, организованного "Деловой Россией", выбрали между введением QR-кодов и полным прекращение работы. Стоит отметить, что многие высказались в пользу локдауна.

Глава "Союза улицы Рубинштейна" Максим Жуков заявил, что QR-коды есть у небольшого процента горожан, поэтому заведения будут работать в минус. Он отметил, что допуск по QR-кодам и есть полное закрытие. Однако полный локдаун позволит просить у арендодателей скидку и претендовать на поддержку государства.

В ходе круглого стола Жуков также высказался за принудительную вакцинацию.

Хватит заигрывать с населением. Отметил он

С предпринимателем согласилась омбудсмен Ассоциации предприятий и профессионалов индустрии красоты в Петербурге Лялья Садыкова. Она также заявила, что лучше закрытия, чем QR-коды и другие ограничения.

В свою очередь инвестор отеля Hotel Indigo St. Petersburg-Tchaikovskogo Виктория Шамликашвили предложила поэкспериментировать с QR-кодами на время президентских каникул и посмотреть, что из этого выйдет. Напомним, указом Владимира Путина дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими.

Ранее мы писали, что неофициально переболевшие COVID-19 петербуржцы тоже смогут получить QR-код.

Фото: pexels.com