Неофициально переболевшие COVID-19 петербуржцы тоже смогут получить QR-код

Для этого нужно принести результат ПЦР-теста в поликлинику.

Жители Петербурга, которые неофициально переболели коронавирусом, смогут получить QR-код при обращении в поликлинику. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Такие условия действуют только для тех, кто получил положительный ПЦР-тест, однако не стал обращаться к врачу. Можно показать его медикам, и данные пациента внесут в реестр. Затем сформируется QR-код переболевшего. Если человек не сдавал тест, то он не сможет получить QR-код.

С 1 ноября в Петербурге вступают в силу новые ограничения. Так, посетить мероприятия численностью более 40 человек можно будет только по QR-коду. С 15 ноября без него нельзя будет пройти в бассейны, фитнес-центры, театры, музеи, кино и пр. С 1 декабря ограничения распространятся на посетителей кафе и ресторанов, магазинов, ТЦ, домов отдыха и отелей.

После новости о введении ограничений петербуржцы выстроились в огромные очереди в ТЦ, чтобы вакцинироваться.

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