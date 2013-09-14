Петербуржцы стоят в огромных очередях в ТЦ после новости о QR-кодах

С ноября попасть в общественные места без них не получится.

В Петербурге произошел резкий скачок спроса на вакцинацию против коронавируса после новости о QR-кодах. С ноября попасть в общественные места без них не получится.

Как стало известно "Фонтанке", 19 октября в прививочные пункты пришли на 20-30% посетителей больше, чем ранее. Желающие вакцинироваться выстроились в очереди в торговых центрах. В основном прививку хотят сделать молодые люди. Вероятно, они не хотят прекращать вести активный образ жизни и возможность посещать массовые мероприятия.

Так, с 1 ноября QR-код о прохождении полного курса вакцинации, либо о перенесенном заболевании, либо справку о наличии медотвода нужно будет предъявить при посещении конгрессно-выставочных, спортивных и физкультурных мероприятий численностью более 40 человек.

С 15 ноября без QR-кода нельзя будет пройти в бассейны, фитнес-центры, театры, музеи, кино и пр. С 1 декабря ограничения распространятся на посетителей кафе и ресторанов, магазинов, ТЦ, домов отдыха и отелей.

Ранее в Смольном рассказали, кто будет проверять наличие QR-кода у петербуржцев.

Фото: Telegram / 1703