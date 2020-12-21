В Смольном рассказали, кто будет проверять наличие QR-кода у петербуржцев

Проверять наличие QR-кода у посетителей будут сами предприятия.

Власти Петербурга опубликовали разъяснения к постановлению о новых ограничительных мерах. Информация появилась 19 октября на сайте администрации города.

Так, контролировать использование QR-кодов в Петербурге будет Ситуационный центр по вопросам соблюдения стандартов безопасности, в который входят: районные администрации, комитеты по промышленной политике, инновациям и торговле, контролю за имуществом, по культуре, физической культуре и спорту, по транспорту, по вопросам законности, правопорядка и безопасности и ГАТИ. Учреждения, не соблюдающие требования, будут оштрафованы.

Проверять же наличие QR-кода у посетителей будут сами предприятия. Если же организации не буду следовать требованиям, то у них попросту отнимут QR-код.

Посетителю необходимо при посещении предъявить QR-код или справку сотруднику организации, осуществляющему контроль. говорится в сообщении

Также власти усилят контроль за использованием гражданами СИЗ в общественном транспорте.

Ранее дополнительные коронавирусные ограничения ввели в Ленобласти.

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