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В Смольном рассказали, кто будет проверять наличие QR-кода у петербуржцев
Сегодня, 18:59
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В Смольном рассказали, кто будет проверять наличие QR-кода у петербуржцев

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Проверять наличие QR-кода у посетителей будут сами предприятия.

Власти Петербурга опубликовали разъяснения к постановлению о новых ограничительных мерах. Информация появилась 19 октября на сайте администрации города. 

Так, контролировать использование QR-кодов в Петербурге будет Ситуационный центр по вопросам соблюдения стандартов безопасности, в который входят: районные администрации, комитеты по промышленной политике, инновациям и торговле, контролю за имуществом, по культуре, физической культуре и спорту, по транспорту, по вопросам законности, правопорядка и безопасности и ГАТИ. Учреждения, не соблюдающие требования, будут оштрафованы. 

Проверять же наличие QR-кода у посетителей будут сами предприятия. Если же организации не буду следовать требованиям, то у них попросту отнимут QR-код. 

Посетителю необходимо при посещении предъявить QR-код или справку сотруднику организации, осуществляющему контроль.

говорится в сообщении

Также власти усилят контроль за использованием гражданами СИЗ в общественном транспорте. 

Ранее дополнительные коронавирусные ограничения ввели в Ленобласти.

Фото: pexels.com

Теги: коронавирус, ограничения, смольный
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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