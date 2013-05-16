Ограничения начнут действовать с 1 ноября и продлеваются до 28 ноября.

В Петербурге вводят дополнительные коронавирусные ограничения. Соответствующее постановление подписано губернатором города Александром Бегловым.

С 1 по 3 ноября работодателям рекомендовано перевести сотрудников на дистанционный режим работы, в том числе исполнительным органам государственной власти Петербурга (за исключением тех, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования органа власти). Также организации должны перевести на дистанционный режим работы сотрудников старше 60 лет, которые не имеют QR-кода о полном курсе вакцинации или перенесенном заболевании (или справки о наличии медотвода от вакцинации). До 25 октября работодателям необходимо направить в комитет по промышленной политике, инновациям и торговле информацию о сотрудниках, переведенных на дистанционный режим работы.

Также с 1 ноября число посетителей на массовых мероприятиях, которые можно проводить без согласования, снижается с 75 до 40 человек. Доступ посетителей старше 18 лет на конгрессно-выставочные, спортивные численностью более 40 человек возможен только при наличии QR-кода о полном курсе вакцинации или о перенесенном заболевании. Кроме того, вводится запрет на доступ организованных групп детей и подростков в театры, цирки, концертные залы, кинотеатры, музеи, выставки.

С 15 ноября в бассейны, фитнес-центры, театры, цирки, концертные залы, кинотеатры, музеи и на выставки можно попасть только при наличии QR-кода. Уже с 1 декабря QR-код будет необходим для посещения заведений общепита (кроме производственных столовых, вокзалов и аэропорта), объектов розничной торговли (кроме аптек, автозаправок, продовольственных магазинов, а также магазинов, не имеющих зала обслуживания).

Администрациям районов необходимо усилить контроль на территории района, в том числе на всех объектах социальной инфраструктуры.

Ранее дополнительные коронавирусные ограничения ввели в Ленобласти.

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